La Maddalena si prepara a vivere un Natale all’insegna della musica, dello spettacolo e della condivisione. Parte ufficialmente domani, lunedì 8 dicembre, con l’accensione del grande albero in piazza Garibaldi, il cartellone di Natalisola, un mese di eventi pensato per tutte le età e tutti i gusti. L’iniziativa, curata dagli assessori Stefania Terrazzoni e Luca Falchi, propone un ricco programma che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla fine dell’anno, tra concerti, dj set e grandi ospiti del panorama nazionale. Ad aprire le feste, domani sera, saranno Gli Amici di Cristina D’Avena insieme ai dj di Radio 105, per una serata dedicata alle famiglie e ai più piccoli.

Il 13 dicembre spazio al revival con Le Donatella e Tieni Il Tempo, la tribute band ufficiale degli 883, per una notte tutta da ballare sulle hit che hanno segnato gli anni ’90. Il 27 dicembre riflettori puntati sull’hip hop con ITM Winter Bars, che porterà sul palco artisti sardi e nomi del panorama nazionale come Flaco G.

Il 29 dicembre sarà invece il turno del grande pop con il concerto di Alfa. Gran finale il 31 dicembre con il concerto di Capodanno di Fausto Leali, seguito dal Live Drum Show di Luca Martelli. “Sarà un dicembre di musica, emozioni e spettacoli dal vivo a Natalisola”, sottolineano gli organizzatori.

© Riproduzione riservata