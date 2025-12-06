Luogosanto si prepara al Natale con tre appuntamenti, che uniscono tradizione, cultura e comunità.

Il primo evento è in programma lunedì, 8 dicembre, con “Aspettando il Natale”, un pomeriggio di festa per tutta la comunità: mercatino, accensione dell’albero nella suggestiva piazza della Basilica, il concerto di Carla Denule con la sua band e, a seguire, la cena dei Fidali 1982, per una serata all’insegna della condivisione.

Dall’8 al 21 dicembre spazio invece al Mercatino di Natale al Museo Diocesano, con esposizione di manufatti artistici e artigianali a cura dell’associazione Civitas Mariana Danza Luogosanto, in collaborazione con Pro Loco, Istituto Chircas e Fidali 1982. Il mercatino sarà aperto tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30 e offrirà decine di stand con creazioni artigianali, idee regalo e prodotti della tradizione.

L’edizione 2025 si arricchisce inoltre della mostra fotografica itinerante “Scatti di tradizione”, dedicata agli abiti tradizionali di Luogosanto e di diversi centri della Gallura, tra cui Calangianus, Luras, Sant’Antonio, Telti e Tempio Pausania. La mostra nasce dal progetto “La lingua di li mani nostra – sa limba de sos mannos nostros” dell’Istituto Chircas. Il calendario si chiude il 13 dicembre con Hike & Bike tra stazzi e cussogghji: percorsi in MTB, e-bike, gravel e trekking lungo i sentieri del territorio, con pranzo comunitario all’Eremo di San Trano e possibilità di noleggio bici.

