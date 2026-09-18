Si svoge stasera alle 19,30 a Settimo San Pietro un concerto delle Junior band "Giuseppe Verdi", di Sinnai e Iglesias dirette da Filippo Ledda e Fabio Diana. Organizza l'associazione musicale "Giuseppe Verdi" di Sinnai . Si tratta di un incontro musicale fra due comunità, due scuole e due storiche bande musicali ce stasera si ritroveranno riunite nello stesso palco per dar voce ad una grande passione condivisa. L'appuntamento è stasera alle 19,30 a Casa Dessì, in via Gramsci. L'ingresso è gratuito. Collabrano il Comune di Settimo e il Circolo musicale di Iglesias.

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