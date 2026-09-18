Sabato 19 settembre, alle ore 21.30, la Piazza Paolo VI di Sestu ospita il concerto "Moderne sonorità – La musica di oggi in percorsi musicali senza confini", con Francesca Loche (voce), Irene Loche (chitarra e voce) e Giorgio del Rio (percussioni). Lo spettacolo è prodotto dall'Associazione Culturale Musicale "Ennio Porrino" di Elmas, con la direzione artistica del Maestro Ignazio Perra, in occasione della Decima Edizione della manifestazione ARTINSIEME e dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora delle Grazie, in collaborazione con l'Associazione Culturale TAM TAM, la Parrocchia N.S. delle Grazie di Sestu e il Comune di Sestu.

Sul palco uno spettacolo che nasce dal desiderio di spogliare la musica di ogni artificio, affidandosi alla semplicità e alla genuinità di un arrangiamento essenziale, senza effetti. Il repertorio è vario e trasversale e attraversa oltre sessant'anni di canzoni: si muove con disinvoltura dal pop al rock, ne sfiora le sfumature soul e blues e riaccende l'energia del funk e della disco. Il cuore dello spettacolo resta però un omaggio sentito alla grande musica italiana. Trovano spazio le pietre miliari del cantautorato — da De André a Battisti, da De Gregori a Baglioni fino a Vasco Rossi — accanto al fascino retrò di Modugno e Buscaglione, e la straordinaria forza delle voci femminili: la graffiante contemporaneità di Paola Turci, Carmen Consoli ed Elisa e il mito senza tempo di icone come Mina, Fiorella Mannoia e Arisa. Ogni brano è legato al successivo da aneddoti, racconti e ricordi che arricchiscono l'esecuzione e trasformano il concerto in un'esperienza condivisa, in cui il vero filo conduttore resta l'emozione.

Il concerto si inserisce nel progetto "Suoni e Voci per l'Isola" e nell'ambito delle attività di produzione, distribuzione e circuitazione concertistica previste in Sardegna per il 2026 dall'Associazione Culturale Musicale "Ennio Porrino" di Elmas, con l'obiettivo di valorizzare e diffondere la musica dal vivo nell'Isola. L'iniziativa è realizzata grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione e Spettacolo. La collaborazione artistica è a cura di Salvatore Svezia, le fasi di produzione di Maria Elena Garau. L'ingresso è libero.

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