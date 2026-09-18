Dopo il grande successo del concerto "Homenatge a Pau Casals", il Coro Polifonico Algherese torna in scena con un secondo appuntamento dedicato alla musica e lingua catalana e algherese. La 30esima edizione di Estudi Polifònic propone infatti un evento dedicato completamente alla catalanità: gli "Encontres Corals", che quest'anno vedranno la partecipazione del Grup Vocàlic, coro proveniente da Caldes de Montbui, località termale della provincia di Barcellona.

L'appuntamento è in programma sabato 19 settembre, alle ore 21, nella Chiesa Nostra Signora della Mercede.

Il Coro Polifonico Algherese, nell'occasione diretto dal maestro Maria Gabriella Mura, proporrà brani del proprio repertorio, ma si esibirà anche insieme al coro ospite.

Il Grup Vocàlic, diretto da Xesco Camps, è una formazione corale che unisce canto, interpretazione e dimensione teatrale in progetti artistici di grande respiro. Il suo percorso attraversa musica classica, musical, repertorio moderno e tradizione catalana, dando vita a produzioni condivise con cori, solisti, musicisti e orchestra. Particolare attenzione è rivolta alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio musicale catalano, in particolare quello ottocentesco. Attraverso concerti e produzioni corali, Vocàlic interpreta la musica come occasione di dialogo, crescita culturale e costruzione di comunità.

Estudi Polifònic è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del programma Salude & Trigu, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Alghero. La direzione artistica è affidata al maestro Ugo Spanu.

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