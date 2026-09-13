Undici giorni di festa, dal 24 settembre all’11 ottobre, tra birra bavarese, musica dal vivo, cibo e spettacoli. Dopo il successo della prima edizione torna all’Anfiteatro “Ivan Graziani” di Maria Pia l’Oktoberfest Sardegna, che quest’anno amplia il calendario e punta a superare i numeri del debutto: oltre 10mila presenze e 18mila litri di birra consumati in dieci giornate. La seconda edizione si svolgerà dal 24 al 27 settembre, dall’1 al 4 ottobre e dal 9 all’11 ottobre, all’interno della grande tendostruttura da 1.800 metri quadrati, 30 per 60 metri e alta circa dieci metri, allestita nell’anfiteatro. Protagonista sarà ancora una volta la Paulaner, birra ufficiale dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera, accompagnata da un’offerta gastronomica in stile bavarese e da un fitto programma di musica e intrattenimento. Ogni sera ad accogliere il pubblico, insieme alla mascotte Spillo, sarà la Jodel Sardinia Band, mentre le chiusure saranno affidate a DJ Arturo.

Ad inaugurare la manifestazione, giovedì 24 settembre, sarà il Jovanotte Tour 2026. Nei giorni successivi saliranno sul palco, tra gli altri, Gavino Depalmas Dep Band, Only the Braves, DISAGJ, Tr3mendi Quartet, Hollywood Band, Bianchi e Berny, Ciao 90, Nakama Live Music Band, Zona Olly e NonSoulFunky. Le tre domeniche, 27 settembre, 4 e 11 ottobre, la festa inizierà già dall’ora di pranzo. L’Oktoberfest si estenderà anche all’esterno della tendostruttura, con aree per il pubblico e spazi dedicati ai più piccoli. Confermato inoltre il servizio navetta per raggiungere Maria Pia. L’ingresso sarà possibile anche senza prenotazione, con ticket da 16 a 25 euro, a seconda dell’area scelta, comprensivo di un Mass, il tradizionale boccale da un litro di birra. I tavoli potranno invece essere prenotati online. L’Oktoberfest Sardegna è organizzata dall’associazione culturale Crazy Events di Alghero con il patrocinio del Comune e della Fondazione Alghero e con il contributo della Regione Sardegna, Confcommercio, Federalberghi e Fipe.

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