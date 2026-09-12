Sono Marco Borella, Cristian Morello e Tobias Hoffmann i vincitori delle tre sezioni della XIX edizione di Scrivere in Jazz, il concorso internazionale dedicato alla composizione e all’arrangiamento per orchestra jazz. Il Teatro Verdi di Sassari ha ospitato i nove lavori selezionati per le due serate finali tra 64 partiture provenienti dall’Italia e da Austria, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Cina. L’Orchestra Jazz della Sardegna diretta da Gavino Mele ha tarsformato in musica le partiture

Marco Borella, di Genova ma con nonni paterni di Buggerru, si è aggiudicato la sezione A – Musica della Sardegna con Laugh Tale, composizione ispirata al Dillu, il ballo tradizionale originario del Goceano al quale era dedicata quest’anno la sezione. Per Borella si tratta di un ritorno sul podio di Scrivere in Jazz: nel 2024 aveva già vinto la sezione C, dedicata all’arrangiamento.

La sezione B – Composizioni originali, riservata agli studenti dei Conservatori italiani e stranieri, è stata vinta da Cristian Morello, di Vibo Valentia, con San Telmo.

Al tedesco Tobias Hoffmann è andata invece la sezione C – Arrangiamento con Castle of Solitude, rilettura orchestrale di una composizione di Enrico Pieranunzi, al quale era dedicata quest’anno la sezione.

Ai tre vincitori sono stati assegnati 2.000 euro per la sezione A e 1.500 euro rispettivamente per le sezioni B e C.

La serata conclusiva dell’11 settembre si è aperta con il concerto di Enrico Pieranunzi, protagonista insieme all’Orchestra Jazz della Sardegna.

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