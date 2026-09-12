Dopo la pausa estiva riprendono gli incontri aperti a tutti della Costituente per Sassare. Nella sede di viale Umberto 122 sono stati già calendarizzati 46 appuntamenti sino alla fine dell'anno.

Si parte lunedì 14 settembre alle 18.30 con la proiezione del docufilm reportage "Radio Gaza" che al termine sarà commentato dal regista Michelangelo Severgnini con Cristiano Sabino.

Mercoledì 16 settembre, sempre alle 18.30, il tema sarà "Dal via libera per la caccia alle speculazioni energetiche sui territori sardi". Ne discuteranno Francesco Guillot della Lipu Sardegna e Gianni Cabitta del Comitadu de Turres pro s'amparu de logu.

I corsi di politica avranno come protagonisti a settembre Beppe Pisanu (il 21) e Arturo Parisi (il 28). Tra gli altri temi trattati la Storia del '900 e in particolare quella della Sardegna.

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