La poesia ha incontrato la storia e la memoria del territorio nelle sale del Museo Archeologico di Senorbì, dove si è tenuta la presentazione di “Il Padre ti parlerà”, l’ultima silloge poetica di Maria Rosa Cugudda, pubblicata da Atile Edizioni. L’appuntamento, ospitato negli spazi del museo di via Scaledda 1, ha rappresentato un momento di incontro e di condivisione attorno alla nuova raccolta dell’autrice, in un contesto particolarmente significativo per la comunità della Trexenta. La copertina del volume è impreziosita da un’opera pittorica dell’artista Giuseppe Ioppolo.

Cugudda ha rivolto un ringraziamento particolare alla direttrice del Museo Elisabetta Frau e all’amica poetessa senorbiese Amelia Mascia, che nel corso dell’incontro ha declamato alcune delle sue liriche. Un momento particolarmente apprezzato è stato proprio quello dedicato alla lettura dei versi, che ha aggiunto alla presentazione un ulteriore elemento di partecipazione e confronto tra sensibilità poetiche. A promuovere l’iniziativa la società Sa Domu Nostra, con il patrocinio del Comune di Senorbì. La presentazione di “Il Padre ti parlerà” ha così confermato anche il ruolo del Museo Archeologico di Senorbì come luogo non soltanto dedicato alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, ma aperto alle diverse espressioni della cultura contemporanea.

© Riproduzione riservata