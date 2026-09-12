Un gradito ritorno nella baia di Porto Ferro: domenica al tramonto si esibiscono Luca Carocci e Roberto “Bob” Angelini. L'appuntamento è inserito nel programma della rassegna “Settembre da cantautori” e riporta “a casa” due degli ospiti più residenti del Baretto.

L’ultima loro apparizione risale al settembre 2024 in occasione del progetto Resistenza Artistica: Luca Carocci presentò in anteprima fronte mare un brano inedito (“Cammina Bambina”), brano è poi entrato in “Gesucristo forse è morto di freddo”, ultimo suo album coprodotto proprio insieme a Roberto “Bob” Angelini.

Luca Carocci (cantautore, produttore e polistrumentista) ha attraversato il mondo e la musica in parecchie direzioni, scrivendo canzoni che hanno qualcosa da raccontare. Con Bob Angelini al suo fianco, la baia davanti agli occhi e la luce di settembre che dà al tutto un colore unico e particolare, Porto Ferro può diventare un luogo magico.

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