Danilo Saba è il nuovo segretario comunale di Santa Giusta. Lo ha scelto il primo cittadino eletto a giugno scorso Antonello Figus, che si è avvalso della facoltà che i sindaci hanno di poter nominare un nuovo segretario per il periodo del loro mandato amministrativo. Saba sostituisce Sandro Masala che ha guidato la segreteria del comune lagunare dal 2021, e che ora si trasferirà nei Comuni di Bauladu, Siamaggiore e Zeddiani. Il Comune di Santa Giusta invece ha deliberato una convenzione di segreteria col comune di Milis in cui per due giorni la settimana opererà Danilo Saba.

«Il cambio di segreteria è avvenuto in un clima di collaborazione e stima reciproca tra i due segretari - commenta Figus -

l’amministrazione comunale ed il personale del comune, hanno salutato dottor Masala con un

ricordo per questi anni di lavoro svolto insieme».

Nel corso della piccola cerimonia di passaggio di consegne, Masala ha ringraziato tutti per il proficuo lavoro portato avanti con la preziosa collaborazione di tutto il personale ed ha augurato al suo sostituto un'importante esperienza di lavoro a Santa Giusta. Il sindaco ha ringraziato Masala per il contributo e la collaborazione assicurata alla amministrazione comunale di Santa Giusta nei 5 anni trascorsi ma in particolare per i tre mesi con questa nuova amministrazione che ha sostenuto con impegno ed elevata professionalità, chiarendo che la nuova nomina del segretario non è avvenuta per mancanza di fiducia in lui Masala, di cui ha stima, ma semplicemente per il metodo utilizzato anche nelle scorse legislature, di nominare comunque un segretario di nuova nomina.

«La scelta su dottor Saba è avvenuta invece per l’apprezzamento professionale maturato all’interno dell'amministrazione dell’Unione dei Fenici, nei tempi in cui era presidente ed il dottor Saba svolgeva le funzioni di responsabile di amministrativo - spiega Figus - Il percorso di alta formazione conseguito poi negli anni a venire ne hanno accresciuto la professionalità e l’esperienza».

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