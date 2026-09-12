Si terrà domenica 13 settembre dalle 10 la seconda edizione "ColorArci", riportando in paese una giornata interamente dedicata alla riqualificazione urbana, alla creatività e alla partecipazione. Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa cresce e si sposta nel centro sportivo comunale, uno degli spazi più vissuti dai giovani e dalle associazioni. L’obiettivo è trasformare un luogo pubblico attraverso l’arte e allo stesso tempo creare occasioni di incontro tra generazioni diverse, in un clima di festa e condivisione. «ColorArci è un progetto costruito dai giovani e con i giovani- afferma il sindaco Luca Corrias- con l’ amministrazione che ha scelto di sostenere un percorso che nasce dal basso e che valorizza le energie del territorio. Quando mettiamo a disposizione spazi e strumenti - aggiunge il sindaco- i ragazzi rispondono con idee, entusiasmo e responsabilità. Le opere che resteranno sulle nostre strutture sportive saranno il segno concreto di una giornata di partecipazione e di un modo nuovo di vivere gli spazi pubblici».

Protagonista assoluta sarà la street art, con oltre 80 writer provenienti da tutta la Sardegna impegnati a realizzare opere sulle murate esterne del campo da calcio. Ospite d’eccezione Manu Invisible, artista di fama internazionale, che firmerà una grande opera sulla facciata della palestra comunale, destinata a diventare parte del patrimonio artistico del paese.

La giornata dedicherà grande attenzione ai bambini e ai ragazzi: dalle 15.30 laboratori di writing con Alessandro Virdis, hip hop e breakdance con Pucca & Alien, beatmaking con DJ Pito, e un laboratorio sul Carnevale con il Galaxy Team. Con Kids Sports, i più giovani potranno avvicinarsi a basket, atletica, mountain bike e scacchi grazie alla collaborazione delle associazioni sportive locali.

Un’area specifica ospiterà l’Art Expo, con numerosi artisti e realtà indipendenti: Salvatore Pani, Samuzart, Brian Art, Alessandro Aroffu, Code Biohazard – Gianluca Pani, Gheisi Fest, B202-Discarica Magazine, Salamedu, Basedodici, Nocturnal Mind, Sa Die e Su Pirata, Biddio, Lemon Trip, Bettina Brovelli, Qualcuno la chiama Arte, Melabraids, Fralpas, Admo e Avis.

Alle 17.30 si terrà un talk condotto da Maria Jole Serreli e Katia Marcias, con la partecipazione di Manu Invisible e Mala, mentre dalle 18.00 inizierà lo spettacolo musicale che culminerà con la presenza di Inoki, uno dei nomi storici dell’hip hop italiano.

«ColorArci non è solo un evento, ma un modo per educare al rispetto degli spazi pubblici e per promuovere arte, sport e inclusione- conclude il sindaco Corrias - manifestazione che rappresenta un investimento culturale andando oltre la singola giornata».

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