Una serata all’insegna della solidarietà, dell’arte e dello spettacolo per sensibilizzare sull’importanza della donazione del sangue. È l’appuntamento con “Gocce di solidarietà – Gocce di vita 2026”, in programma domenica 13 settembre in piazza del Popolo, a partire dalle 19.

L’iniziativa è organizzata dall’Avis comunale di Pula “Dorotea Diana Stassi” OdV e dalla Proloco locale, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Fashion Squad Agency. Ad aprire la serata sarà Skiappa The Magic Clown, che intratterrà i più piccoli con acrobazie e numeri di magia.

Sul palco si alterneranno quindi ospiti ed esibizioni, con spazio anche alla moda grazie alla sfilata curata da Fashion Squad Agency. Ospite speciale sarà Andrea Fratellini, vincitore di Italia’s Got Talent. A chiudere la serata sarà la musica di Dj Serra. Un appuntamento pensato per unire divertimento e impegno civile, riportando al centro l’importanza della donazione del sangue e del gesto concreto di solidarietà che può contribuire a salvare vite.

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