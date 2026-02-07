Un’occasione di formazione delle competenze agricole nel cuore della Trexenta. L’agenzia Laore in collaborazione con il Comune di Mandas organizza il “Corso di potatura dell’olivo e della vite” rivolta ad agricoltori, hobbisti e a tutti coloro che vogliono approfondire le tecniche fondamentali per la gestione di due colture simbolo di un territorio che vanta un’importante tradizione nella produzione di olio e vino di qualità.

Ne è una testimonianza efficace l’esperienza dei fratelli Davide, Claudio, Alessandro e Valeria Deidda che di recente, con grandi sacrifici e una serie di importanti investimenti sulla piccola azienda agricola di famiglia, hanno inaugurato la prima cantina di Mandas: "Tenute Deidda".

Quasi quattro ettari di vitigni di qualità e un edificio restaurato in pieno centro storico dove trasformare l’uva in vino. Nel 2026 le bottiglie sul mercato saranno 5000, segno che la scommessa è stata vinta.

Il corso si inserisce nel più ampio impegno di Laore per il sostegno allo sviluppo rurale e alla diffusione di pratiche agronomiche sostenibili, con l’obiettivo di migliorare la produttività delle aziende presenti nel territorio. Un’iniziativa che punta a rafforzare le competenze degli operatori del settore e a sostenere, attraverso la formazione, la qualità e la competitività dell’agricoltura locale.

Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio protocollo del Comune o all’Ufficio staff del sindaco entro le 13 di lunedì 9 febbraio. Sono già diverse le adesioni e le semplici richieste di informazioni, prova dell’interesse che il progetto sta suscitando.

