Mandas, al via il corso Laore per valorizzare olivo e vite nella TrexentaUn corso dedicato a tutti quelli che vogliono approfondire le tecniche fondamentali per la gestione delle due colture simbolo del territorio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un’occasione di formazione delle competenze agricole nel cuore della Trexenta. L’agenzia Laore in collaborazione con il Comune di Mandas organizza il “Corso di potatura dell’olivo e della vite” rivolta ad agricoltori, hobbisti e a tutti coloro che vogliono approfondire le tecniche fondamentali per la gestione di due colture simbolo di un territorio che vanta un’importante tradizione nella produzione di olio e vino di qualità.
Ne è una testimonianza efficace l’esperienza dei fratelli Davide, Claudio, Alessandro e Valeria Deidda che di recente, con grandi sacrifici e una serie di importanti investimenti sulla piccola azienda agricola di famiglia, hanno inaugurato la prima cantina di Mandas: "Tenute Deidda".
Quasi quattro ettari di vitigni di qualità e un edificio restaurato in pieno centro storico dove trasformare l’uva in vino. Nel 2026 le bottiglie sul mercato saranno 5000, segno che la scommessa è stata vinta.
Il corso si inserisce nel più ampio impegno di Laore per il sostegno allo sviluppo rurale e alla diffusione di pratiche agronomiche sostenibili, con l’obiettivo di migliorare la produttività delle aziende presenti nel territorio. Un’iniziativa che punta a rafforzare le competenze degli operatori del settore e a sostenere, attraverso la formazione, la qualità e la competitività dell’agricoltura locale.
Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio protocollo del Comune o all’Ufficio staff del sindaco entro le 13 di lunedì 9 febbraio. Sono già diverse le adesioni e le semplici richieste di informazioni, prova dell’interesse che il progetto sta suscitando.