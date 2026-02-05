Anche quest’anno nel paese del Lago Mulargia si terrà il concorso intitolato a Gavino Gabriel: musicista, compositore e ricercatore tempiese. Iniziativa ideata dalla Corale di Siurgus Donigala e promossa in collaborazione con l'Istituto comprensivo Isili-Mandas.

Al concorso, giunto alla sua ventiseiesima edizione, potranno partecipare gli alunni che frequentano qualsiasi ordine di scuola e progetti riconosciuti a livello scolastico con età massima fino a 20 anni. Le categorie sono nove.

L’iscrizione al concorso è gratuita, questo per agevolare e favorire la partecipazione delle scuole e dei ragazzi. Il concorso si svolgerà nel Teatro Civico comunale dal 5 all’8 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, le premiazioni si terranno, invece, martedì 12 maggio alle 10. L’obiettivo è promuovere nei giovani lo studio della musica sotto ogni aspetto a partire dalla scuola dell’infanzia e scoraggiare l’abbandono scolastico.

Le domande d’iscrizione devono pervenire all’Istituto comprensivo statale di primo grado Isili-Mandas. Ensemble vocale composto da sole voci femminile. La Corale è un’associazione culturale nata nel 1991 a Siurgus Donigala con lo scopo di divulgare e promuovere la Musica, con una particolare attenzione verso quelle che sono la cultura e le tradizioni del proprio paese. Eclettismo e versatilità sono tra le caratteristiche che fanno sì che il suo repertorio possa spaziare dal pop al gospel, dalla musica rinascimentale a quella moderna.

Gavino Gabriel (Tempio Pausania, 15 agosto 1881 – Roma, 28 novembre 1980) è stato un compositore ed etnomusicologo italiano. Studioso della musica sarda, specialmente della Gallura, fu autore del saggio Canti di Sardegna.

© Riproduzione riservata