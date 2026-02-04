Anziani e persone con disabilità, soggetti fragili protagonisti a Stintino di una iniziativa di solidarietà. L’amministrazione comunale apre le porte della Tendostruttura per il “Pranzo sociale”, una giornata dedicata interamente al piacere di stare insieme, conoscersi e condividere un buon pasto.

L’appuntamento è per domenica 15 febbraio presso la struttura al riparo allestita in Piazza dei 45, un momento di condivisione riservato agli over 75 e alle persone con disabilità certificata (100%) con eventuale accompagnatore, residenti a Stintino.

L'iniziativa ha riscontrato negli anni scorsi molto successo per la partecipazione e la valenza in termini di socializzazione e senso di comunità, un evento pubblico che consente di riscoprire quella parte di residenti che rappresenta una fetta importante della popolazione. Il termine ultimo per presentare le domande è stato fissato per il 10 febbraio presso gli uffici Servizi sociali del Comune.





