In attesa delle manifestazioni carnevalesche, programmate dal 12 al 22 febbraio prossimi, ad Arzachena sono due le iniziative in corso, per le quali si stanno predisponendo misure di sicurezza per consentire ai cittadini, in particolare i giovani, di festeggiare in tranquillità.

Organizzatori, amministratori e forze dell’ordine sono impegnati per la messa a punto del piano per garantire il corretto svolgimento degli appuntamenti per il pubblico e per il migliaio di figuranti dei 6 carri allegorici e dei 5 gruppi mascherati protagonisti di questa edizione di Lu Carrasciali Alzachinesu.

Per iniziativa della delegata alle Attività Produttive e Trasporti, Stefania Fresu, al fine di evitare il più possibile gli spostamenti in auto, è previsto un servizio di navette Lu Pustali Arzachena - Abbiadori - Porto Cervo.

Sono 4 le date delle manifestazioni carnevalesche di quest’anno, ospitate tra il centro e i borghi, le quali prenderanno parte circa un migliaio di figuranti e alcune associazioni: 12 febbraio - Cannigione e piazza Risorgimento: favata e galà dei bambini; 15 febbraio - Arzachena: prima sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati; 17 febbraio - Porto Cervo: il Carnevale arriva nel borgo insieme a Re Giorgio; 22 febbraio - Cannigione: gran finale con sfilata e premiazioni.

Lu Carrasciali Alzachinesu è promosso dall’assessora allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni e organizzata dall'Associazione culturale Mediterrarte con il supporto della Regione Sardegna.

