Tre giornate di festa a Sennori, pronta ad accendersi di nuove luci con uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell’anno. Da anni il Carnevale Sennorese rappresenta un momento centrale della vita culturale del paese e una vetrina importante per il territorio. Un Carnevale che è incontro tra generazioni, tra creatività e tradizione, tra carri allegorici spettacolari e maschere storiche della Sardegna. Un racconto collettivo fatto di musica, danza, colori e tanta voglia di stare insieme.

Il programma prevede il 12 febbraio il giovedì grasso con un pomeriggio dedicato ai bambini e alle bambine, dalle ore 16.30 all’ex discoteca 501, (circonvallazione fronte campo sportivo Basilio Canu). Gonfiabili, musica, animazione, frittelle, pop corn, zucchero filato e spremute d’arancia preparate con i frutti della nostra Sardegna. Sabato 14 febbraio la grande sfilata con carri allegorici e parate, partenza alle ore 16 da via Cottoni. Saranno presenti le maschere della tradizione sarda con il gruppo “S’Intibidu” di Ardauli, il gruppo Su Maimoni e Is Ingestu di Tertenia, S’Attitidu di Bosa, “La Mascara Gaddurèza” di Calangianus, “S’Accabadora Pianalzesa” della Planargia, i Gigantes di Sennori, gli Sbandieratori San Guantino Iglesias, la Street Band di Seui, Shedan Theatre e la Parata delle mascotte Happy Island.

Frittellata finale a cura del comitato Santa Lucia. Il 17 febbraio, in occasione di martedì grasso, sfilata conclusiva con carri allegorici e parate, con partenza alle ore 16 da via Santa Vittoria e frittelle a cura delle pasticcerie locali. L’evento, patrocinato dal Comune di Sennori, è organizzato dalla Proloco locale, da centinaia di volontari, associazioni e gruppi.

