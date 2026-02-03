Il Circolo filatelico, numismatico, del modellismo e collezionismo algherese e la Societa di Mutuo Soccorso di Alghero organizzano per venerdì 7 febbraio il convegno dal titolo “La civiltà nuragica incontra la filatelia”, un appuntamento dedicato all’incontro tra storia millenaria e collezionismo. Ad aprire i lavori sarà il presidente della Società di Mutuo Soccorso, Massimiliano Fois. Relatore dell’incontro il presidente del Circolo filatelico algherese, Salvatore Picconi, che presenterà la sua collezione dedicata alla civiltà nuragica, protagonista di numerose esposizioni in Italia e all’estero. Il pubblico sarà accompagnato in un percorso tra francobolli e annulli filatelici, utilizzati principalmente da Poste Italiane con il supporto di immagini e fotografie realizzate dallo stesso Picconi, appassionato anche di fotografia.

Un racconto che unisce rigore storico, valore documentale e suggestione visiva. L’iniziativa rientra nel più ampio programma culturale promosso dalla Società di Mutuo Soccorso, da sempre impegnata nella diffusione della conoscenza e della memoria storica in città. In questo solco, come accade anche per le società consorelle, la filatelia rappresenta uno degli strumenti privilegiati per raccontare identità, territorio e patrimonio culturale di Alghero.

© Riproduzione riservata