Con l’edizione 2026, Enjoy Parade inaugura una nuova stagione, confermandosi come progetto indipendente e underground capace di portare in Sardegna artisti di rilievo internazionale e una proposta musicale coerente con la propria storia.

La prima data di Enjoy Parade 2026 è in programma sabato 7 febbraio, con la Carnival Edition, ospitata al Blu Star Disco. L’evento è inserito nel programma del Carnevale, giornata che prevede la tradizionale sfilata e una programmazione serale articolata, con più appuntamenti musicali distribuiti sul territorio.

Protagonista della serata sarà Super Marco May, considerato uno dei pionieri assoluti dell’hardstyle e dell’hardcore europeo e figura storica della musica elettronica italiana. Attivo dai primi anni ’90, Super Marco May ha costruito una carriera internazionale che lo ha portato a esibirsi sui palchi di alcuni dei più importanti festival hard dance al mondo, tra cui Qlimax, Defqon.1, Ground Zero, X-Qlusive, Decibel, Hard Bass, QlubTempo ed Energy, oltre a essere stato protagonista dei principali eventi hardstyle italiani. Conosciuto come “The Conductor” per la sua capacità di dirigere il pubblico con un’energia fuori dal comune, Super Marco May propone set ad altissimo impatto, caratterizzati da potenza, dinamica e una profonda conoscenza del dancefloor. La sua presenza rappresenta una scelta artistica chiara, in linea con la visione di Enjoy Parade come festival attento alla storia e all’autenticità della musica elettronica.

La Carnival Edition 2026 si configura quindi come uno degli appuntamenti serali del Carnevale, mantenendo una proposta musicale fedele all’identità underground di Enjoy Parade.

