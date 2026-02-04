Stintino, il Mut ospita il concerto “Restituzione”Gli artisti della residenza Rais raccontano il rapporto col territorio attraverso la loro musica
Il Mut - Museo della Tonnara di Stintino si prepara ad ospitare gli artisti della residenza artistica Rais, che condividono dal vivo la musica nata dall’incontro con il territorio, le persone e i luoghi che li hanno accolti. Il concerto finale “Restituzione” è in programma sabato 7 febbraio alle 19 presso la sala del museo.
Un momento musicale, di restituzione, per suonare insieme e raccontare in musica il rapporto diretto con il territorio, la comunità che li ospita. Dopo due settimane della residenza musicale Rais, organizzata dall'associazione Absentia, a Stintino, gli artisti internazionali e quelli della scena sarda si esibiranno al Museo della Tonnara per condividere le composizioni musicali nate durante il percorso.
I suoni, le note, le vibrazioni degli strumenti raccontano le emozioni, ma anche i paesaggi che si attraversano, le località da cui trarre ispirazione, i panorami mozzafiato che si sposano con le note calde di brani e composizioni che incantano e trasmettono sensazioni, un nuovo modo per esprimere l’amore verso i luoghi.