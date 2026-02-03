Asuni, nuova fornitura di libri alla Biblioteca comunaleA disposizione ci sono 1500 euro
Nell’ottica di un ampliamento dell’offerta della Biblioteca, il Comune di Asuni ha intenzione di procedere all’acquisto di libri. La somma a disposizione dell’ente è di 1.500 euro e rappresenta un contributo concesso dalla Regione Sardegna per l’acquisto di testi nelle biblioteche degli Enti locali.
Grazie a questa nuova fornitura, la struttura di via Roma potrà proporre ai propri utenti le novità.
La Biblioteca comunale di Asuni è aperta al pubblico il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 20.