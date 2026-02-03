Nell’ottica di un ampliamento dell’offerta della Biblioteca, il Comune di Asuni ha intenzione di procedere all’acquisto di libri. La somma a disposizione dell’ente è di 1.500 euro e rappresenta un contributo concesso dalla Regione Sardegna per l’acquisto di testi nelle biblioteche degli Enti locali.

Grazie a questa nuova fornitura, la struttura di via Roma potrà proporre ai propri utenti le novità.

La Biblioteca comunale di Asuni è aperta al pubblico il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 20.

