Giovedì 5 febbraio, a Villaurbana, appuntamento dedicato alla promozione del proprio benessere e dello stile di vita sano e alla prevenzione di comportamenti generanti da dipendenze di varia natura.

Dalle 17, negli spazi del Centro socio-culturale “Agostino Garau” in via Montegranatico l’evento comunitario intitolato “Guardiamo un film e parliamo di benessere e dipendenza”, organizzato dalla Biblioteca comunale, in collaborazione con il Ser.D, Servizio Dipendente - ASL di Oristano e l'UNLA - Centro Servizi Culturali di Oristano.

Nel corso del pomeriggio, aperto ad un pubblico adulto e alla fascia d'età dei ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado e delle Superiori, ci sarà la proiezione di un film, accompagnata da momenti di riflessione rivolti ai temi dello stare bene insieme, condividere e confrontarsi sul tema della promozione della salute e sulla prevenzione delle dipendenze.

È la prima esperienza di sensibilizzazione dedicato all’argomento nella comunità, in sinergia con altre importanti realtà del territorio.

