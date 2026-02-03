Appuntamenti dedicati al carnevale ad Albagiara e Siapiccia. Ab Albagiara, giovedì 5 febbraio, la Biblioteca comunale organizza l’iniziativa “Carnevalando in Biblioteca”, a partire dalle 17.

Negli spazi della struttura di via Cavour 4, un evento riservato a tutti i bambini, nella quale sono previsti letture, giochi e divertimento in maschera.

Mercoledì 11, invece, a Siapiccia, a partire dalle 16.30, la Biblioteca comunale organizza “Carnevale in Biblioteca”.

Nel corso del pomeriggio letture e divertimento in maschera per i bambini dai 6 ai 10 anni. In questo caso è necessaria l’iscrizione (per telefono allo 0783448233 e via e-mail all’indirizzo bibliotecasiapiccia@tiscali.it).

© Riproduzione riservata