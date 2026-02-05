Un'immersione nella storia delle prigioni del capoluogo, svelando tanto sui tempi passati: dopo una ricerca d'archivio durata diversi mesi prende finalmente vita il tour "Le Carceri di Cagliari", dove i visitatori saranno portati alla scoperta di un angolo poco conosciuto degli annali locali, tra il quartiere Castello e viale Buoncammino. A cura dello storico dell'arte e guida regionale Michele Marescutti, il primo incontro avrà luogo sabato 7 alle 15:30, in piazza Arsenale.

Sotto l'organizzazione di Quartourismo, Marescutti illustrerà il lungo lavoro di ricostruzione delle vicende di carceri e carcerati a Cagliari dal Settecento ai giorni nostri, nel raccontare preziose testimonianze e aneddoti dimenticati, come anche visionando eccezionali documenti inediti. Un'indagine che racconta non solo epoche ben poco compassionevoli per i detenuti del capoluogo, ma anche i cambiamenti e miglioramenti usseguitisi nella storia più recente.

Il percorso all'aperto sarà articolato per tappe tra lo storico rione collinare e la zona retrostante del viale, in un cammino cronologico dalle antiche prigioni di San Pancrazio alle origini del carcere di Buoncammino.

