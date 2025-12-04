La voce unica di una grande cantautrice italiana, attraverso una carriera di successi e il tributo al grande cantautorato: domani alle 21 il Teatro Massimo di Cagliari ospiterà Alice con il suo nuovo spettacolo "Master Songs", con il supporto dei musicisti Carlo Guaitoli (pianoforte), Antonello D'Urso (chitarre) e Chiara Trentin (violoncello). Una nuova data del programma dedicato alla Musica D'Autore, per cui si sono già esibiti Elio, Finardi e Ron.

"Master Songs" viene presentato come un viaggio intimo e profondo nell'universo artistico di Alice (al secolo Carla Bissi) le cui tappe non sono solo i brani più significativi di una stimata carriera ultradecennale – in una ricerca attorno a temi esistenziali, spirituali e culturali – ma anche i numerosi omaggi ai maestri che hanno fatto la storia della canzone d'autore in Italia, e la cui ispirazione è stata centrale per l'artista. Gaber, De André, Guccini, De Gregori, Fossati, Dalla, Juri Camisasca e Paolo Di Martino, e come dimenticare anche il mentore Battiato: autori reinterpretati dalla raffinata sensibilità e dal talento canoro di Alice, nella missione di valorizzare ancor oggi la profonda essenza contenuta nei testi e nella musica. Lo spettacolo includerà poi anche uno speciale momento per le poesie di Pierpaolo Pasolini, Pierluigi Cappello e Maria Grazia di Gleria, con gli autori rispettivamente musicati da Mino Di Martino, Alice e Marco Liverani.

