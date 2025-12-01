Ultimi appuntamenti al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino per il cartellone di 30 giorni a Teatro. La rassegna “ Tre euro di teatro al giorno" giovedì 4 e venerdì 5 dicembre, con inizio alle 17:30, chiude con l’ultima produzione del Teatro Instabile “Angelina nel deserto”. Scritta e diretta da Aldo Sicurella la fiaba è ambientata nel deserto del Sahara. Angelina vi incontra personaggi fantastici come Cactus, suo compagno di viaggio e poi le Pietre parlanti, il principe Karim e sua sorella Amira e il Beduino del deserto. L'atmosfera onirica e le vicende di Angelina trasporteranno lo spettatore in un mondo affascinante e pieno di mistero. Interpretato da Stefano Corda e Marianna Pinna lo spettacolo si avvale delle luci di Claudio Cau.

Ultimo appuntamento anche per il pubblico adulto della rassegna "Teatro d'autunno" sabato 6 dicembre con inizio alle 18:30 la compagnia Il Crogiuolo porta in scena “Due donne. Un passo a due” di e con Marta Proietti Orzella e Agnese Fois. Le attrici si alternano in un passo a due di voci a evocare due donne che confessano il fallimento della propria vita. L’elemento acustico è preponderante e restituisce ai rumori del quotidiano una dimensione poetica, ritmica, che fa da sottosuolo ai monologhi, ai momenti testuali e alle canzoni, che spaziano in un repertorio variegato, tra canti popolari femminili.

