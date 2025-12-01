A Palau il Natale parte con tre primi appuntamenti, dedicati alla creatività, alla comunità e alla magia delle feste, in programma dal 6 al 16 dicembre.

Si parte il 6 e 7 dicembre con il musical per bambini e famiglie firmato Crescere Insieme – Esperia, ormai alla nona edizione. Sul palco Babbo Natale e i suoi elfi guideranno grandi e piccoli in una storia fatta di musica dal vivo, coreografie e momenti interattivi. Un racconto che affronta temi come il dono, l’accoglienza, l’amicizia e l’amore, contrastando stereotipi e bullismo attraverso la forza della favola. Lo spettacolo, da sempre attento anche al sociale, sostiene da anni importanti realtà impegnate nella neurochirurgia infantile. La regia è di Fausto Verginelli e al termine non mancherà il momento più atteso: l’incontro con Babbo Natale.

L’evento è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. Il cartellone prosegue il 10 dicembre alle 16 al Centro di aggregazione sociale di Montiggia, con l’inaugurazione della mostra del laboratorio “Uncinettando”. Il presepe realizzato dalle partecipanti verrà benedetto dal parroco don Paolo Pala e la festa sarà arricchita dalle esibizioni dei corsi di ballo: dai balli di gruppo al liscio, fino a valzer, tango e latino. Un pomeriggio pensato per celebrare la creatività locale e la voglia di stare insieme.

Dal 10 al 16 dicembre, infine, l’Atelier del fiore, accanto alla chiesa, ospita tre appuntamenti dedicati al laboratorio creativo floreale di Natale, dalle 16.30 alle 19.30. Un’occasione gratuita per realizzare la propria composizione natalizia, accompagnati da profumi, colori e spirito festivo.

