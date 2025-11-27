Sabato 29 novembre, alle 18.30 al Palazzo del Marchese, a Porto Torres, lo scrittore Giampaolo Cassitta presenterà il suo libro “La legge di Donna Matilde” (Arkadia editore). Ambientato nell’Italia del Secondo Dopoguerra, il romanzo ricostruisce l’arrivo, in un piccolo paese di provincia, di un inatteso invito al Festival di Sanremo del 1958 per il vicesindaco e sua moglie. Un evento capace di mettere in subbuglio l’intera comunità, accendendo ambizioni, pettegolezzi e una girandola di colpi di scena. Tra personaggi pittoreschi, sogni di riscatto e l’entusiasmo di un Paese che vive il boom economico, Cassitta firma una storia brillante in cui si intrecciano tenacia, furbizia e desiderio di rinascita. L’incontro è organizzato dall’Università delle Tre età di Porto Torres, realtà di recente istituzione, in collaborazione con l’associazione Intrecci Culturali e la Libreria Koinè. Durante la presentazione lo scrittore dialogherà con Rossella Mellino.

© Riproduzione riservata