Tutto pronto per la prima edizione del Sardinia Cocktail Festival, da sabato 29 novembre a lunedì 1° dicembre 2025 a Sa Manifattura, in viale Regina Margherita 33 a Cagliari. Il festival, dedicato alla cultura del bere consapevole e alla mixology contemporanea, vuole valorizzare le produzioni locali favorendo l’incontro tra aziende sarde e grande pubblico, attraverso spazi espositivi, degustazioni, masterclass e attività di comunicazione: un percorso pensato per scoprire, assaggiare, imparare e vivere da vicino il mondo della mixology.

Emanuele Frongia, Presidente FIPE Sardegna, spiega: «Confcommercio Sud Sardegna, su delega di Confcommercio Sardegna, promuove il programma regionale Sa Mesa Nostra, proprio per valorizzare i prodotti enogastronomici e le filiere agroalimentari locali», attraverso un linguaggio nuovo: quello del cocktail, dell’esperienza e dell’incontro tra professionisti e cultura del territorio, trasformando ingredienti identitari, tecniche innovative e creatività in un racconto da vivere in prima persona.

Saranno 4 le aree espositive del festival: l’Area Expo dedicata alle aziende sarde della distillazione e delle filiere agroalimentari collegate alla miscelazione; l’Area Labs con due bar che dove ci saranno dimostrazioni tecniche e degustazioni di cocktail realizzati con prodotti sardi; l’Area Eventi con masterclass, incontri tematici, conversazioni con esperti, approfondimenti su sostenibilità, identità territoriale e cultura del bere consapevole; e una Food Court nel cortile di Sa Manifattura per vivere l’esperienza del Festival a 360 gradi.

L’evento nasce per mettere in luce i prodotti locali (DOP, IGP, biologici) come ingredienti distintivi della miscelazione contemporanea attraverso due diverse iniziative: Sardinia Cocktail Festival e Spiriti Autentici – Sardinia Cocktail Festival in Città. Il Salone Sardinia Cocktail Festival sarà domenica 30 novembre e lunedì 1° dicembre a Sa Manifattura dalle 10.00 alle 18.00. Nelle due giornate, gli spazi espositivi dedicati alle produzioni locali avranno anche specifiche aree degustazione. Inoltre, nelle diverse aule sarà possibile seguire vari appuntamenti con personaggi di spicco della mixology, ma anche masterclass con ospiti di fama internazionale e talk con bartender nazionali. Le masterclass, i workshop e i talk sono stati progettati anche per sviluppare una cultura del bere consapevole, promuovendo un approccio sano e responsabile che metta al centro qualità, sostenibilità e identità territoriale. L’obiettivo è quello di legare la mixology alle materie prime sarde, alle filiere locali e alle eccellenze agroalimentari, valorizzando ciò che rende unico il panorama produttivo dell’isola.

IL PROGRAMMA – Domenica 30 dicembre alle 10.00 è prevista la cerimonia di inaugurazione della prima edizione del festival. Il deputato e giornalista Andrea Frailis coordinerà gli interventi delle istituzioni: Massimo Zedda, Sindaco di Cagliari; Franco Cuccureddu, Assessore RAS del Turismo e Emanuele Frongia, ConfCommercio. La prima giornata è dedicata a incontri di approfondimento di diverse tematiche, che saranno introdotti e moderati da Giulia Salis. Dall’importanza dell’utilizzo del prodotto locale e della sua valorizzazione in Italia e all’estero con Cristian Mura, passando al ruolo delle nuove generazioni del bartending con “Le nuove generazioni del bartending”: scuola, cucina e territorio con Barbara Sforza (istituto Alberghiero Antonio Gramsci in rete); Maurizio Muzzu, F&B Hotel Cala di Volpe Costa Smeralda parlerà del valore del servizio di sala con “Senza un buon cameriere i bartender non esistono”. Ilaria Legato, comunicatrice, docente IED e autrice, proporrà un approfondimento dedicato al posizionamento professionale con “Brand Identity per bartender. Shake Your Identity: Il Potere del Creative Thinking nel Personal Branding”. Il giornalista autore e founder e director di Gintastico Federico S. Bellanca presenterà il progetto “SpiriTurismo” attraverso il suo libro “Spirits dei Luoghi”. Si concluderà con l’intervento “Should you give a shit about rankings?” di Anthony Poncier, Top 500 Bars, sull’importanza delle classifiche internazionali. Ci saranno anche delle masterclass tecniche dedicate ai professionisti e agli appassionati: Giorgio Fadda guiderà l’incontro “Quando un drink diventa un Cocktail ufficiale IBA”; Giulia Caffiero esplorerà “Le nuove frontiere della miscelazione: Alcohol Free”; Giovanni Marras e Marco Porcueddu (Pure Ice, Sassari) approfondiranno il ruolo del ghiaccio come ingrediente fondamentale; Giulia Poscia, Antiche Distillerie Poscia, indagherà su “L'utilizzo delle materie prime sarde e l'importanza delle nuove collaborazioni con i bartender”, per terminare con l’appuntamento “Rossetti e drink” con Francesca Aste, Laura Schirru ed Elisa Locci della SBS – Sorellanza Barlady Sardegna.

Lunedì 1° dicembre si prosegue con masterclass, talk e dimostrazioni moderate sempre da Giulia Salis e dedicate ad altri aspetti della professione. Chiara Degl’Innocenti, giornalista e co-founder di Coqtail, condurrà l’incontro “Dal bancone alle prime pagine: strategie di comunicazione per bartender”; Cristiana Pirinu e Federico Pavan racconteranno la storia e i segreti del Donovan Bar di Londra; Antonio Ferrara, The Bar at Aman Venice, Aman Venice, approfondirà il tema dell’ospitalità d’eccellenza con “Ospitalità a 5 stelle, il lusso dell’accoglienza”. Danilo Argiolas, imprenditore, Francesco Stara, Ristorante Luigi Pomata, e Fabio Fanni, Locale Firenze, esploreranno la relazione tra miscelazione e ristorazione nel talk “Cocktail pairing”; Stefano Urrù presenterà “Quando la miscelazione diventa spettacolo: il Flair Bartending”; mentre Peppe Doria, Volare Bologna, guiderà un approfondimento dedicato all’Aperitivo Italiano. In programma altre masterclass sull’utilizzo di ingredienti diversi in miscelazione, nel dettaglio Caffè, Birra e Vino, tenute rispettivamente da Francesco Masala, coffee trainer, Antonio Madeddu, specialista in birra, e da Emilio Rocchino, produttore e bar owner. A seguire un approfondimento con Francesco Cuccuru, delegato AIBES, su “Storia del Bar in Italia: dai caffè ai moderni bar” e “Le nuove frontiere della miscelazione: la Fermentazione alcolica e analcolica” con Federico Pasian. La giornata si concluderà con “4 Chiacchiere con”, un incontro speciale con Salvatore Calabrese, The Maestro.

L’evento Spiriti Autentici – Sardinia Cocktail Festival in Città si svolgerà dal 29 novembre al 1° dicembre 2025, dalle 18.00 alle 24.00, con una serie di eventi itineranti nei cocktail bar cagliaritani aderenti. Ogni locale proporrà un signature drink LongLife Cocktail realizzato con i prodotti delle aziende presenti al Festival, trasformando la città in un percorso diffuso dedicato alla creatività dei bartender e ai sapori identitari della Sardegna. Accanto alle proposte dei singoli locali, il programma prevede numerose guest shift con bartender sardi attivi sia nell’isola che fuori dalla regione. Parteciperanno Simone Saporitu (Central Bar, Orosei), Stefano Mereu (Il Mercante, Nuoro), Leandro Serra (The Duke Cocktail Lounge Bar), Gianluca Manchia e Andrea Rinaldi (L’Opificio del Tentenna, Sassari), Luca Spigariol (W lounge, W Hotel - Poltu Quatu), Claudio Cau, bartender freelance. A questi si affiancheranno professionisti sardi che lavorano in Italia e all’estero.

