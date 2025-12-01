Un mese di musica, spettacoli e cultura per grandi e piccini in occasione del Natale a Osilo. Gli eventi del cartellone promosso dall’amministrazione comunale, infatti, fra il 3 dicembre e il 6 gennaio coinvolgeranno le famiglie e regaleranno emozioni genuine.

Il 3 dicembre alle ore 16 ad inaugurato le festività natalizie presso il Mercato sarà l'iniziativa "Piccoli presepisti in azione", a seguire la Fabbrica del Natale, in programma il 10 e 11 dicembre presso la biblioteca comunale. E ancora concerti e spettacoli presso l'ex Mercato, tornei di mariglia e il saluto ai nuovi nati. Il 20 dicembre la comunità partecipa al cammino, con partenza da San Lorenzo, alla scoperta dei presepi allestiti nel paese, una festa che culminerà con un evento gastronomico.

L'assessora al Turismo Patrizia Puggioni evidenzia, in particolare, il generoso impegno di tutti: «Nel nostro antico borgo si respira già una calda atmosfera festosa e questo è merito della comunità. Grazie, dunque, alle associazioni culturali e ai cittadini per il prezioso contributo che, con entusiasmo e con passione, stanno fornendo».

