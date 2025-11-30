Terzo appuntamento oggi per “Note su Carta, il Festival letterario tra musica e parole” dedicato alla diffusione dei libri sulla musica e organizzato dall’Associazione Ennio Porrino di Elmas. Nella Sala del Gruppo Folk "San Gemiliano, in via Santi 2 a Sestu, la rassegna prosegue Domenica 30 novembre con un’intensa giornata di ricca iniziative. Si comincia alle ore 10 con la prima sessione di “Musica e Musiche in Sardegna” (un tema privilegiato che riemergerà a più riprese nel corso della rassegna), che prevede la presentazione dei libri di Giulio Fara, “Canti di Sardegna” (Delfino, 2023), Maria Grazia Batzella, “Cagliari in coro” (GIA, 2024) e Salvatore Paba, “Canto popolare” (Susil Edizioni, 2024).

La sessione proseguirà nel pomeriggio alle ore 17, ancora a Sestu, con il lavoro di Roberto Milleddu, “Camineras de sonus” (AIPSA, 2023) per proseguire con Egidio Bellorini, “Canti popolari sardi raccolti a Nuoro” (Ilisso, 2024) e si concluderà con Luigi Lai e Gabriele Congiu che parleranno di “Luigi Lai, Maestro di Launeddas” (Su Beranu, 2018).

Sono previsti interventi narrativi di Maria Elena Garau, interazioni musicali e coreutiche a cura di Gruppo mini folk “San Gemiliano” di Sestu (Mauro Spiga, launeddas e sulitu e Alessandro Melis, organetto), l’esibizione del maestro Luigi Lai (launeddas) e la performance musicale dell’ ”Ensemble Porrino” di Elmas, costituito da Ignazio Perra (tenore), Salvatore Svezia (corno), Pasquale Perra (pianoforte).

Sarà affidato a Myriam Quaquero e Roberto Milleddu il dialogo con le autrici e con gli autori.

L’ingresso alle manifestazioni è libero.

