Dopo quella da Ortacesus a Pimentel di metà novembre, l’associazione “Santrujosci Obispu” organizza per domenica prossima una nuova camminata dalla Trexenta al Parteolla nei luoghi di San Giorgio, vescovo di Suelli. La partenza è fissata alle 7.50 dalla chiesa di Santa Lucia, a Barrali. Dopo un breve saluto del parroco, i pellegrini affronteranno la prima tappa del percorso con sosta alle 9.15 alle Tenute Maestrale. L’arrivo a Donori è previsto alle 11.00. I pellegrini saranno accolti nella chiesa di San Giorgio vescovo dove sarà celebrata la messa.

