A Macomer aprono quelle che in tanti chiamano le Cortes di Natale, un calendario di iniziative che caratterizzeranno tutto il mese di dicembre e l'inizio di gennaio. Manifestazioni teatrali in piazza, canti, balli, tanta musica, con le tradizioni popolari che cantano il Natale.

Un mese di dicembre ricco di manifestazioni, con una trentina di appuntamenti, per far emergere la magia delle feste di fine anno.

L'intera cittadina si prepara quindi a vivere le feste natalizie ricche di iniziative, luci ed emozioni.

Un evento importante, che nasce grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Nuoro e con le tante realtà del territorio che, con impegno e creatività, contribuiscono a rendere speciale questo periodo. Protagonisti la Pro Loco, l’oratorio parrocchiale, la biblioteca comunale, il Centro Servizi Culturali e tante associazioni cittadine.

Insieme, con la collaborazione del Comune, animeranno il nutrito programma con eventi, con tanta musica e momenti di condivisione. Le strade del centro si vestono di atmosfere natalizie, le piazze si riempiranno di colori, mentre musica, spettacoli e attività per tutte le età accompagneranno grandi e piccoli nel cuore delle festività. "Con tanto impegno - dice l'assessore alla cultura, Fabiana Cugusi - siamo riusciti a costruire un calendario condiviso, con gli eventi racchiusi in un unico calendario ricco di appuntamenti".

© Riproduzione riservata