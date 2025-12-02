Dal 10 dicembre al 6 gennaio Porto Cervo si “accende” di luci, musica e tradizioni con il nuovo calendario di eventi natalizi promosso da Smeralda Holding e dal Consorzio Costa Smeralda.

Un mese di iniziative, mercatini, spettacoli e degustazioni animerà il borgo simbolo del turismo, trasformandolo in un "villaggio" delle feste.

L’inaugurazione dei mercatini è fissata per mercoledì 10 dicembre alle 17.30, con la benedizione del nuovo parroco di Stella Maris, don Mauro Moretti, e l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale nella Passeggiata. Subito dopo prenderà vita un ricco programma di performance: il balletto della scuola Aristea di Arzachena, lo spettacolo “Multicolor Butterflies”, l’arrivo degli Zampognari, il coro delle scuole di Abbiadori e, alle 18.30, l’atteso arrivo di Babbo Natale e degli Elfi. Ospite d’eccezione sarà Adele Grandulli, tra le voci più apprezzate dell’isola, con un repertorio che spazia dai classici natalizi alle melodie italiane e internazionali.

«Rafforziamo il senso di comunità e affermiamo Arzachena come destinazione attrattiva 365 giorni l’anno», sottolinea il sindaco Roberto Ragnedda, ricordando come Porto Cervo sia parte del più ampio progetto “Natale nei Borghi”.

Tra le attrazioni più attese tornano la Pista di Pattinaggio nella Piazzetta degli Archi, già apprezzatissima nel 2024, e la nuova giostra per bambini. Il momento clou delle festività sarà il grande concerto pre–Capodanno del 27 dicembre alle 19.30 nella Piazzetta Centrale, con protagonisti i Ricchi e Poveri. «Abbiamo un’importante occasione per far sentire la nostra vicinanza al territorio, organizzando una manifestazione che offra alla popolazione un luogo di incontro confortevole nel quale trascorrere ore piacevoli con i propri cari», dichiara Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding.

«Nel contempo, tutti, grandi e piccini, potranno divertirsi e intrattenersi con i numerosi eventi previsti per il periodo in cui anche diverse realtà locali, come cori e scuole di danza, avranno la possibilità di esibirsi; Il nostro obiettivo - prosegue Ferraro - è proporre un calendario natalizio coinvolgente, che rafforzi le relazioni tra i residenti e sia in grado nel tempo, con un progetto sempre più interessante e di valore, di attrarre anche i consorziati e i turisti, che desideriamo accogliere più numerosi anche durante la stagione invernale per dare seguito all’obiettivo di avere una destinazione sempre più ospitale tutto l’anno».

© Riproduzione riservata