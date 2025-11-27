A Cagliari scoppia la "rivoluzione", il libro sui moti del pane del 1906: la presentazione venerdì 28 novembreAldo Accardo con il suo testo alle 17 nella sede della Fondazione di Sardegna
Viene presentato venerdì 28 novembre il libro ‘Maggio 1906. Cagliari tra moti e camarrilla’ dello storico Aldo Accardo. L’’appuntamento è fissato alle 17 nella sede della Fondazione di Sardegna, a Cagliari (Via San Salvatore da Horta, 2). Intervengono, oltre all’autore, Ettore Martinez, Gianni Oliva, Gianfranco Tore e Adriano Viarengo. L’incontro è coordinato da Antonello Angioni.
I moti popolari cagliaritani del maggio 1906, noti anche come "rivolta del pane", costituiscono l’apice del malcontento sociale per le difficili condizioni economiche delle classi popolari. Fu dichiarato lo stato d’assedio e l'esercito scese in strada con l’ordine di sparare a vista contro i manifestanti.
L’intervento dei soldati ebbe conseguenze drammatiche con morti e feriti. Tutto questo rafforzò l’asse tra Ottone Bacaredda e Francesco Cocco Ortu, sino a quel punto acerrimi nemici, in chiave anti-socialista.