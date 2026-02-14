Siapiccia, arriva il carnevaleAppuntamento venerdì 20 febbraio
Ufficiale anche la data dei festeggiamenti dedicati al Carnevale nella piccola comunità di Siapiccia. È fissata per venerdì 20 febbraio, il “Carnevale a Siapiccia”.
Organizzato grazie allo sforzo della Pro loco, a partire dalle 17 si darà il via alla festa, nei locali del Centro Sociale del paese, in via Gramsci.
Nel corso del pomeriggio i classici appuntamenti del carnevale: prevista la tradizionale zippolata, giochi e baby dance, musica dagli anni ’70 ad oggi, palloncini, pentolaccia e la premiazione delle migliori maschere.