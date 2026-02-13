Anche a Villaurbana è terminata l’attesa per il Carnevale. È ufficiale, infatti, la data in cui si festeggerà e si animeranno le vie del piccolo centro tra Arci e Grighine di coriandoli e stelle filanti. L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio, organizzato dalla società Virtus Villaurbana, in collaborazione con la Pro loco e il Comune.

I partecipanti si ritroveranno a partire dalle ore 14, nel piazzale dell’ex Mattatoio comunale. Alle 15 il via alla sfilata per le vie del paese. Corteo che si concluderà, intorno alle 17, in piazza Antioco Zucca. Al termine previste premiazioni, balli in piazza con gli organettisti Elia e Geremia Zucca, degustazione di fave, cotiche e zippolata.

Alle 19 il Dj set con Dj Bob e chiusura, alle 22 nei locali della ex Coop, con il ballo in maschera; previsti premi per i migliori costumi e la musica di Dj Mirko Piras.

