Emozioni in primo piano alla scuola secondaria di primo grado a Ghilarza. Sabato 14 febbraio, alle 18 alla Torre aragonese, sarà infatti portato in scena lo spettacolo “L’ABC delle emozioni”, esito finale di un percorso che ha visto da tempo impegnati gli alunni delle classi I e II B coordinate dalla professoressa Valeria Manca.

In collaborazione con la Scuola civica di musica Guilcier Barigadu, sotto la direzione artistica e musicale di Aurelio Serra e Bruno Camera, gli studenti porteranno in scena uno spettacolo interamente composto da loro: interpreteranno canzoni , ne proporranno altre scritte direttamente da loro. Ed ancora proporranno al pubblico riflessioni e c’è chi si presenterà impersonando un’emozione.

«Questo progetto nasce per fare educazione affettiva e sentimentale tra i giovani in un momento di grande disagio giovanile, in cui si parla spesso di violenza, portata avanti anche da baby gang», spiega la docente Manca. E precisa: «Si tratta della seconda parte di progetto iniziato lo scorso anno che aveva avuto come protagonista la dottoressa Franca Carboni, neuropsichiatra specializzata in dipendenze comportamentali».

Un’occasione di crescita e confronto per i ragazzi.

© Riproduzione riservata