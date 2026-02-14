Selargius, un corso per imparare le manovre salvavitaLe lezioni sono rivolte ai residenti di età dai 18 ai 30 anni
L’amministrazione comunale di Selargius, con l’assessorato alle Politiche Giovanili, promuove “Selargius nel Cuore”, un'iniziativa per la diffusione di manovre salvavita in ambito cittadino da parte di personale specializzato. Il corso è rivolto ai residenti di età dai 18 ai 30 anni, le richieste verranno accolte in ordine d’arrivo fino a 100 posti.
Gli studenti frequentanti gli Istituti Scolastici Superiori, presenti sul territorio di Selargius, non residenti ma interessati al corso, potranno presentare richiesta e le domande verranno esaminate esclusivamente in caso di disponibilità di posti, seguendo l’ordine d’arrivo.
Obiettivo del corso è quello di sensibilizzare i giovani, diffondendo informazioni salvavita per riconoscere e gestire un’emergenza.
Il corso della durata di 5 ore verterà sulle seguenti tecniche: Disostruzione delle vie aeree in adulto, bambino, lattante; BLSD (Basic Life Support & Defibrillaton). Uso corretto del DAE (Defibrillatore Semi- Automatico Esterno)
Il corso si svolgerà al Centro Polivalente, Piazza Si e Boi di Selargius,l il sabato dalle 9 alle 14, entro il mese di marzo 2026. La data del corso verrà comunicata successivamente al ricevimento delle istanze di partecipazione. Previsto il rilascio dell'attestato BLSD, della validità di due anni su tutto il territorio nazionale.
Gli interessati potranno presentare istanza dal 16 al 23 febbraio.