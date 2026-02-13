Nuova iniziativa del Sistema Bibliotecario del Guilcier, che organizza “La Vita di…”, un laboratorio di lettura ad alta voce.

Si inizia lunedì 16 febbraio in biblioteca ad Abbasanta a partire dalle 15,30. Il 18 febbraio, alle 16,30, l’appuntamento è in biblioteca a Paulilatino, mentre il 19 alle 15,30 a Sedilo e alle 16 a Boroneddu.

Sempre il 19 febbraio, alle 17, il laboratorio sarà proposto anche in biblioteca a Norbello, mentre venerdì 20, alle 16, a Tadasuni. Lunedì 23 febbraio le letture ad alta voce saranno protagoniste dalle 15,30 in biblioteca a Ghilarza, mentre il 24 febbraio alle 15,30 a Soddi. La partecipazione ai laboratori è su iscrizione obbligatoria. Possono partecipare agli incontri un numero massimo di 15 iscritti.

Saranno pomeriggi all’insegna di lettura, scoperta e condivisione.

