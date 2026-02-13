Guilcier, tante iniziative in bibliotecaS’inizia il 16 febbraio ad Abbasanta
Nuova iniziativa del Sistema Bibliotecario del Guilcier, che organizza “La Vita di…”, un laboratorio di lettura ad alta voce.
Si inizia lunedì 16 febbraio in biblioteca ad Abbasanta a partire dalle 15,30. Il 18 febbraio, alle 16,30, l’appuntamento è in biblioteca a Paulilatino, mentre il 19 alle 15,30 a Sedilo e alle 16 a Boroneddu.
Sempre il 19 febbraio, alle 17, il laboratorio sarà proposto anche in biblioteca a Norbello, mentre venerdì 20, alle 16, a Tadasuni. Lunedì 23 febbraio le letture ad alta voce saranno protagoniste dalle 15,30 in biblioteca a Ghilarza, mentre il 24 febbraio alle 15,30 a Soddi. La partecipazione ai laboratori è su iscrizione obbligatoria. Possono partecipare agli incontri un numero massimo di 15 iscritti.
Saranno pomeriggi all’insegna di lettura, scoperta e condivisione.