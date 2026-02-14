Carnevale dei bambini a Gesico: magia, pentolaccia e zeppole in piazza UmbertoLe iniziative sono in programma il 28 febbraio, anche in caso di maltempo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anche quest’anno Gesico celebra il Carnevale dei bambini. L’iniziativa, organizzata dall’associazione turistica Pro Loco, dal Comune, dalla Parrocchia Santa Giusta e dal gruppo comunale Protezione Civile, si terrà il 28 febbraio in piazza Umberto a partire dalle 15.30, con la partecipazione di Elena Ciccu, organizzatrice di eventi. Il programma è di particolarmente ricco. Direttamente dall’Argentina arriva il Gaspar Show, uno spettacolo unico che combina magia, illusionismo, fuoco, boomerang, musica, sculture di palloncini e culmina con la grande pentolaccia.
Sarà un pomeriggio dedicato ai più piccoli, ma con qualche sorpresa anche per gli adulti.
Il presidente della Pro Loco, Carlo Carta, invita tutti a partecipare: «Anche Gesico avrà il suo Carnevale! I bambini potranno invitare compagni di scuola e amici per una allegra serata con mini sfilata, pentolaccia e soprattutto zeppolata in Piazza Umberto (Sa Panga). E se dovesse piovere? Niente paura, abbiamo la palestra riscaldata. Grazie a Elena per la disponibilità e a tutti coloro che vorranno collaborare. Da domani parte la campagna di promozione del Carnevale, è importante il passaparola per invitare tantissime persone».
Un pomeriggio di divertimento, colori e magia per tutta la comunità, dove grandi e piccini potranno vivere il Carnevale in allegria e sicurezza.