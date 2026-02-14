Anche quest’anno Gesico celebra il Carnevale dei bambini. L’iniziativa, organizzata dall’associazione turistica Pro Loco, dal Comune, dalla Parrocchia Santa Giusta e dal gruppo comunale Protezione Civile, si terrà il 28 febbraio in piazza Umberto a partire dalle 15.30, con la partecipazione di Elena Ciccu, organizzatrice di eventi. Il programma è di particolarmente ricco. Direttamente dall’Argentina arriva il Gaspar Show, uno spettacolo unico che combina magia, illusionismo, fuoco, boomerang, musica, sculture di palloncini e culmina con la grande pentolaccia.

Sarà un pomeriggio dedicato ai più piccoli, ma con qualche sorpresa anche per gli adulti.

Il presidente della Pro Loco, Carlo Carta, invita tutti a partecipare: «Anche Gesico avrà il suo Carnevale! I bambini potranno invitare compagni di scuola e amici per una allegra serata con mini sfilata, pentolaccia e soprattutto zeppolata in Piazza Umberto (Sa Panga). E se dovesse piovere? Niente paura, abbiamo la palestra riscaldata. Grazie a Elena per la disponibilità e a tutti coloro che vorranno collaborare. Da domani parte la campagna di promozione del Carnevale, è importante il passaparola per invitare tantissime persone».

Un pomeriggio di divertimento, colori e magia per tutta la comunità, dove grandi e piccini potranno vivere il Carnevale in allegria e sicurezza.

© Riproduzione riservata