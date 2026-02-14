Domenica 15 febbraio dalle 18 si apre il sipario del teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres. In scena la commedia divertente per gradi e piccini “Il gatto con gli stivali” della compagnia “La botte e il cilindro”. Una fiaba di Perrault rappresentata con ironia, ritmo e comicità, capace di coinvolgere il pubblico con risate e divertimento. Sul palco gli attori Stefano Chessa, Bianca Maria Lay, Luisella Conti, Consuelo Pittalis e Antonella Masala. La regia è affidata a Pier Paolo Conconi. Lo spettacolo racconta la storia di un mugnaio che lascio in eredità ai suoi tre figli soltanto un mulino, un asino e un gatto. Il figlio maggiore ebbe un mulino, il secondo l’asino e il il più giovane soltanto un gatto. Quest’ultimo non sapeva darsi pace per evere ricevuto una parte così misera. Allo ra il gatto prese a consolarlo. La versione teaatrale del “Gatto con gli stivali” affronta il tema tra l’umo e l’animale che mostra la sua superiorità e sapienza e come uscire dalla povertà anche quando si è in difficoltà. La favolta insegna che bisogna rischiare nella vita, che bisogna usare la fantasia e della ironia, utile anche in momenti difficili.

