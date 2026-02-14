Porto Torres, a teatro c'è "Il gatto con gli stivali"
Domenica 15 febbraio dalle 18 si apre il sipario del teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres. In scena la commedia divertente per gradi e piccini “Il gatto con gli stivali” della compagnia “La botte e il cilindro”. Una fiaba di Perrault rappresentata con ironia, ritmo e comicità, capace di coinvolgere il pubblico con risate e divertimento. Sul palco gli attori Stefano Chessa, Bianca Maria Lay, Luisella Conti, Consuelo Pittalis e Antonella Masala. La regia è affidata a Pier Paolo Conconi. Lo spettacolo racconta la storia di un mugnaio che lascio in eredità ai suoi tre figli soltanto un mulino, un asino e un gatto. Il figlio maggiore ebbe un mulino, il secondo l’asino e il il più giovane soltanto un gatto. Quest’ultimo non sapeva darsi pace per evere ricevuto una parte così misera. Allo ra il gatto prese a consolarlo. La versione teaatrale del “Gatto con gli stivali” affronta il tema tra l’umo e l’animale che mostra la sua superiorità e sapienza e come uscire dalla povertà anche quando si è in difficoltà. La favolta insegna che bisogna rischiare nella vita, che bisogna usare la fantasia e della ironia, utile anche in momenti difficili.