Un supergruppo dal respiro internazionale, nell'incontro dell'eccellenza soul e r&b con le ritmiche del jazz-funk europeo: a cura dell'omonima associazione, è il Jazzino di Cagliari a ospitare gli M.S.S.M. feat. Frank McComb per due serate di fila, facendo da teatro non solo al concerto di stasera alle 21:30, ma anche alla masterclass di mercoledì 11, parte del programma autunnale di Accademia del Pop. Con prenotazione obbligatoria, la lezione tenuta dal quartetto ha inizio alle 20, in via Carloforte 74.

Portando insieme sonorità nu-soul, jazz e funk in un'esperienza live trascinante e costruita su groove, interplay ed energia dei quattro musicisti, la formazione vede innanzitutto il cantante, pianista e produttore americano Frank McComb, partito dalla "Atene nera" di Atlanta per diventare celebre nel panorama soul globale, grazie allo straordinario timbro vocale e a un tocco di pura classe al pianoforte. Nel corso di una carriera insignita anche del prestigioso Lifetime Achievement Award, l'artista ha collaborato con Prince, Chaka Khan e Marcus Miller e tanti altri.

E McComb viene affiancato da altri tre veterani della musica: a partire da Francesco Mendolia, storico batterista dei pionieri dell'acid jazz Incognito con un percussionismo potente, preciso e dal ritmo inconfondibile, così come Marcello Sutera, musicista e produttore dalla lunga esperienza in studio e sui palchi con Dennis Chambers, Mario Biondi, Scott Henderson e altri ancora, e infine Donato Sensini, sassofonista e arrangiatore la cui produzione attraversa pop, jazz e televisione, già collaboratore di Lucio Dalla, Max Gazzè, Francesco De Gregori e Massimo Ranieri.

Facendo seguito domani con la masterclass, l'appuntamento è aperto a musicisti di ogni livello tra cantanti, chitarristi, bassisti, pianisti e tastieristi, sassofonisti e batteristi, nell'obiettivo di approfondire i meccanismi della musica contemporanea, della performance dal vivo e del lavoro professionale in tour. Un'attenzione particolare viene rivolta anche al tempo e all'interplay, aiutando i partecipanti ad acquisire l'approccio professionale richiesto nei grandi circuiti live: oltre le basi tecniche, viene infatti evidenziata l'importanza di ascolto, rispetto dei ruoli, dinamica e sincronizzazione, per offrire strumenti concreti e applicabili nelle immediate esperienze in studio e sul palco.

© Riproduzione riservata