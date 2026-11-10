Prosegue con successo ad Isili il percorso di educazione ambientale e scoperta del territorio promosso per i più piccoli. Lunedì 40 bambini della scuola dell'infanzia, accompagnati dalle insegnanti, sono stati i protagonisti di una nuova giornata all'aperto immersi nella natura del Parco Asusa, nella suggestiva zona vicina alla sorgente e Tutto è molto informato.

L'iniziativa rientra nel più ampio progetto della scuola, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, volto ad avvicinare i bambini alla conoscenza approfondita del proprio territorio, delle sue campagne e del patrimonio arboreo luogo. Durante l'escursione, i piccoli esploratori hanno avuto l'opportunità di osservare da vicino le piante e gli alberi tipici della zona, imparando a riconoscere e a rispettare l'ecosistema che li circonda. I bambini hanno potuto gustare una merenda a base di bruschette condite con l'olio nuovo ottenuto proprio dalla raccolta delle olive fatta nei giorni precedenti nelle aree comunali, accompagnate da caldarroste calde.

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