Si svolge il 5 marzo a Sinnai la solenne cerimonia per ricordare il 111esimo Anniversario della costituzione del 151° Reggimento fanteria "Sassari".

Il programma prevede per le ore 10,30, il ritrovo in Piazza Brigata Sassari. Alle ore 10:45, la cerimonia dell'Alzabandiera, la deposizione e benedizione della corona d'alloro, l'appello dei Caduti, la Preghiera del Soldato, il saluto delle autorità. La conclusione sarà afidata ad un breve saluto musicale della Banda Brigata Sassari.

Con la sindaca Barbara Pusceddu saranno presenti autorità militari e civili, e associazioni, familiari dei Caduti, con la popolazione. Organizzano il Comune di Sinnai, il Comitato d'onore, il Comando della Brigata Sassari, il 151esimo Reggimento della Brigata Sassari. Il 151esimo Reggimento ha avuto i natali proprio a Sinnai nel marzo del 1915. All'evento è dedicata una Piazza realizzata nel quartiere di Sant'Isidoro da dove i soldati partirono per la Prima guerra mondiale.







© Riproduzione riservata