«Investire nella formazione legata alle attività produttive significa investire nel futuro della nostra economia più autentica»; non ha dubbi su questo l’Amministrazione comunale di Arzachena, che organizza dal prossimo 3 marzo fino a maggio una serie di corsi e degustazioni finalizzati a far sì che «i cittadini diventino i primi ambasciatori del nostro territorio, imparando, ad esempio, a riconoscere e utilizzare le erbe spontanee, ad apprendere i processi di vinificazione naturale o i segreti dell’abbinamento perfetto tra miele e formaggi direttamente dagli esperti». Ma si tratta anche di una «sorta di passaggio di consegne generazionale per tramandare conoscenze e tecniche antiche che rischiano di scomparire, come insegnare la potatura degli ulivi da chi l’ha praticata per 50 anni». Una riscoperta del mondo agricolo, delle tradizioni e della biodiversità gallurese.

I corsi sono aperti a tutti, ma verrà data priorità ai residenti ad Arzachena. Di cosa si tratta? Si parte martedì 3 marzo con la degustazione “Birre artigianali contro vini naturali”. In compagnia di Slow Food e dell’associazione Fermento Sardo, scopriremo qualità e abbinamenti di sei prodotti di eccellenza. Appuntamento martedì 3 marzo, dalle 18.00 alle 20.00, con la guida di Paola Placido e Giuseppe Chighini. Il costo è di 25 euro a persona. Per adesioni scrivere a slowfoodgallura@gmail.com o chiamare il numero 333 3214661. Seguirà il corso gratuito di potatura e innesto degli ulivi: lezioni teoriche sulla potatura per garantire la longevità delle piante e la qualità dell’olio, inclusa degustazione, il 10 e 11 marzo 2026, alle 17.30, presso lo Spazio Nexus in via San Pietro. Seguiranno tre lezioni pratiche nell’uliveto, da programmare con la classe. Per adesioni scrivere a informagiovani@comarzachena.it entro il 9 marzo. Si procederà poi con il corso di preparazione dei pani pasquali, il 23 e 24 marzo; quindi con il percorso sui vini naturali nazionali, con lezioni e degustazioni il 25 e 26 marzo 2026. È inoltre in programma il corso di pasticceria “li mendulati”, con lezioni teorico-pratiche il 13 e 15 aprile, nonché il corso di creazione di paste gioiello, con lezioni teorico-pratiche il 4 e 6 maggio.

È prevista anche la passeggiata botanica formativa: un’escursione gratuita con attività di osservazione sabato 16 maggio. Sempre a maggio, con data ancora da definire, Slow Food Gallura condurrà un laboratorio di degustazione e abbinamento tra formaggi e miele.

© Riproduzione riservata