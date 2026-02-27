Nuovo appuntamento, domenica 1 marzo, con “Passeg..Giare in Marmilla”. L’iniziativa ideata dal Consorzio Turistico Due Giare, con il sostegno della Fondazione “Parte Montis” e la collaborazione di Pro loco e associazioni locali fa tappa a Curcuris e Pompu. Prosegue, dunque, la passeggiata di primavera tra centri storici, chiese rurali e paesaggi della Marmilla, attraversando i territori dei due paesi. L’itinerario della mattinata, il via è previsto alle 9, prevede la visita alla Chiesa di San Sebastiano e Santa Maria, a Curcuris, al Museo del Pane, al nuraghe Santu Miali e al centro storico di Pompu. Il percorso, di circa 12 chilometri, è adatto a camminatori abituali, con un dislivello di 270 metri. Nel corso della mattinata prevista anche la colazione, la degustazione finale e un laboratorio esperienziale.

© Riproduzione riservata