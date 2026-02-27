L'obiettivo è quello di guidare i bambini, attraverso esperienze dirette sul territorio, a riflettere su come migliorare la comunità in cui vivono. Il Comune di San Nicolò d'Arcidano ha sottoscritto la "Carta dei desideri per il mio Paese". E contestualmente ha avuto il via il progetto dal titolo "Il mio Paese la Nostra casa" ideato e promosso dalla scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria. In compagnia del comandante della Polizia Locale Massimo Carta e dell'assistente sociale comunale Elena Fenu, pochi giorni fa gli amministratori hanno accolto in Municipio i bambini e le bambine delle scuole. Hanno spiegato spiegato il loro ruolo nel Comune, le responsabilità, le competenze e i doveri. "Ma ci siamo messi a disposizione anche per accogliere proposte e spunti per migliorare il nostro paese - commenta il primo cittadino Davide Fanari - Ringrazio il dirigente e le insegnanti per il coinvolgimento e per aver portato avanti questo interessantissimo progetto educativo che avvicina all'istituzione anche i più piccoli con uno spirito di coinvolgimento attivo, di collaborazione e di comunità che accompagnerà i ragazzi nel loro percorso di vita e di crescita culturale nella società. Ringrazio l'Auser per il costante supporto dato alle scuole e alle diverse iniziative portate avanti nella nostra comunità".

