Tornano le giornate ecologiche per ripulire le zone a mare e le campagne del paese. Il primo appuntamento dell’anno, organizzato dall’Asd Podismo Sarroch, in collaborazione con il Comune, la De Vizia, l’associazione Rebel Terra e il Motoclub Sarroch, si terrà domani, con raduno fissato per le 9 a Porto Foxi, fronte Capitaneria di porto. La nuova missione dei podisti e dei tanti volontari che negli ultimi anni si sono uniti alla società sportiva presieduta da Giuseppe Scioni prevede la pulizia del litorale, messo a dura prova dal passaggio dell’uragano Harry.

“Abbiamo scelto di iniziare il ciclo di appuntamenti partendo dal litorale di Foxi – spiega Giuseppe Scioni -, le mareggiate del mese scorso hanno trascinato a riva di tutto, cominciare a ripulire il nostro paese da lì ci è sembrato doveroso. Le prossime date ci vedranno impegnati nelle zone periferiche del paese: fa piacere che al nucleo storico dei volontari, appuntamento dopo appuntamento, continuino a unirsi sempre più persone”.

